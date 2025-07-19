Москвичка рассказала о пнувшем ее в спину мужчине за отказ познакомиться

Москвичка пожаловалась на пнувшего ее в спину мужчину за отказ дать номер

Москвичка пожаловалась на пнувшего ее в спину мужчину, сообщает Telegram-канал Baza.

По словам Наргисы, так он отреагировал на отказ дать ему номер телефона. Женщина рассказала, что, когда мужчина подошел к ней, она включила камеру. Незнакомец спросил номер телефона, но девушка вежливо отказала. После этого он начал требовать удалить ролик, а когда Наргиса отвернулась, пнул ее сзади в поясницу и начал убегать. Девушка побежала за ним и докричалась до прохожих, чтобы его остановили. Она смогла снять лицо обидчика и отправилась в полицию писать заявление.

В Следственном комитете (СК) отреагировали на произошедшее. Дорогомиловским межрайонным отделом управления по Западному административному округу ГСУ СК организована доследственная проверка.

Ранее несколько девушек сообщили о случаях домогательств в центре Москвы. Инциденты произошли в Китай-городе, на Покровке и Чистых прудах. Позднее выяснилось, что волну массовых домогательств запустил автор тренингов для мужчин Алекс Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов).