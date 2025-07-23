Подросток пощупал молодую туристку в море в Греции и оказался в прокуратуре

Бельгийский подросток пощупал молодую британскую туристку в море во время отдыха в Греции и оказался в прокуратуре в тот же день. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, 16-летняя пострадавшая заявила, что ее дважды трогали, когда она находилась в море недалеко от набережной Ялиссос на Родосе. Она рассказала обо всем отцу, вместе они пожаловались в полицию на 15-летнего подозреваемого. Известно, что подростки познакомились в отеле и поддерживали дружеские отношения.

В тот же вечер бельгийца задержали и доставили в прокуратуру. Он не отрицал, что трогал девушку, но заявил, что это было по обоюдному согласию.

Ранее сообщалось, что на пляже курортного города мужчина заманил 12-летнюю девочку в туалет и изнасиловал. Жертва сама рассказала обо всем полиции.