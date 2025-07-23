Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:18, 23 июля 2025Путешествия

Подросток пощупал молодую туристку в море в Греции и оказался в прокуратуре

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Moritz Wolf / imagebroker.com / Globallookpress.com

Бельгийский подросток пощупал молодую британскую туристку в море во время отдыха в Греции и оказался в прокуратуре в тот же день. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, 16-летняя пострадавшая заявила, что ее дважды трогали, когда она находилась в море недалеко от набережной Ялиссос на Родосе. Она рассказала обо всем отцу, вместе они пожаловались в полицию на 15-летнего подозреваемого. Известно, что подростки познакомились в отеле и поддерживали дружеские отношения.

В тот же вечер бельгийца задержали и доставили в прокуратуру. Он не отрицал, что трогал девушку, но заявил, что это было по обоюдному согласию.

Ранее сообщалось, что на пляже курортного города мужчина заманил 12-летнюю девочку в туалет и изнасиловал. Жертва сама рассказала обо всем полиции.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Гоните его с поста!» Зеленский подписал противоречивый закон и вызвал протесты на Украине. Почему это может разгневать Трампа?

    Диабетикам назвали способ безопасно наслаждаться ягодами и фруктами

    Гонорары уехавшей из России Земфиры сократились в два раза

    Биржевая стоимость бензина Аи-92 достигла 66,6 тысячи рублей

    Балет из арабской страны выступит на сцене Большого театра

    Место уволенной из-за скандального видео дочери об СВО чиновницы занял ветеран СВО

    Синоптик предупредил о росте частоты и интенсивности ливней в России

    Захарова назвала экс-посла США Терминатором после его слов о Лаврове

    Москвичам рассказали о погоде в начале августа

    Подросток пощупал молодую туристку в море в Греции и оказался в прокуратуре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости