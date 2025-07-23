Популярная 60-летняя актриса показала тело в ярком бикини и удивила фанатов

Известная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли показала откровенное фото и удивила фанатов. Соответствующие пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летняя звезда «Остина Пауэрса» запечатлела себя на камеру в зеркало. Она позировала на палубе яхты и демонстрировала тело в ярко-красном бикини с золотистыми цепями на лямках. Также знаменитость дополнила свой образ солнцезащитными очками в черной оправе, распустила волосы и нанесла на губы розовую помаду.

Поклонники оценили внешний вид Херли в комментариях под публикацией, которая набрала 50,6 тысячи лайков. «Она в самом расцвете сил», «Красотка», «Абсолютное совершенство», «Законы гравитации не распространяются на ее тело», «Какая шикарная фигура», — высказывались пользователи сети.

Ранее сообщалось, что Элизабет Херли показала новые откровенные фото. Тогда актриса была запечатлена в голубом бюстгальтере от раздельного купальника, чашки которого подчеркивали форму и объем ее груди.