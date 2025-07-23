Разрыв между средними зарплатами в России рекордно вырос

«Известия»: Разрыв между средними зарплатами в регионах достиг 182 тысяч рублей

В апреле разрыв между средними зарплатами в регионах России достиг максимальных 182 тысяч рублей, что на четверть больше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишут «Известия».

Лидером по этому показателю является Чукотский автономный округ, где средний уровень доходом за год вырос на 20 процентов, до 223 тысяч рублей. Последнее место заняла Ингушетия, где результат в пять раз ниже — 41 тысяча рублей.

В целом республики Северного Кавказа остаются аутсайдерами по зарплатам. В Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии платят от 44 тысяч до 51 тысячи рублей. В лидерах, помимо Чукотки, находятся Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва и Магаданская область, где средняя зарплата находится в диапазоне 145-185 тысяч рублей.

Кандидат экономических наук Андрей Бархота объяснил, что повышенный уровень зарплат наблюдается в регионах с развитой и разнообразной промышленностью, а в южных субъектах из-за преобладания сельского хозяйства и торговли, а также зачастую сезонного характера труда доходы ниже.

Кроме того, добавила профессор Финансового университета при правительстве Юлия Долженкова, в регионах Крайнего Севера и приравненных к ним действуют районные коэффициенты и надбавки. Они компенсируют более высокие расходы и жизнь в суровых условиях и начисляются за стаж.

По словам эксперта, региональное неравенство в зарплате имеет тенденцию к росту, потому что квалифицированные специалисты переезжают в более денежные регионы, из-за чего в слабых субъектах возникает дефицит специалистов. В том числе речь идет о бюджетной сфере, то есть проблемы возникают с врачами, учителями и рабочими кадрами.

Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global уверена, что разрыв в зарплатах продолжит расти, потому что в богатых регионах и городах создаются новые предприятия, которые вытягивают людей из менее развитых территорий.

Ранее сервис по поиску работы hh.ru назвал Москву, Санкт-Петербург и Уфу лидерами среди российских городов по уровню медианной (половина больше этого порога, а половина —меньше) предлагаемой зарплаты. При этом даже в Москве этот параметр составил всего 100 тысяч рублей.