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20:14, 23 июля 2025Экономика

Родственники получат скидку на пошлину при дарении жилья

Путин подписал закон о скидке на пошлину при дарении жилья родственниками
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Размер пошлины за нотариальное оформление договора дарения недвижимости станет в два раза меньше в случае, если дарение осуществляется между близкими родственниками. Соответствующий закон, текст которого опубликован на официальном портале правовой информации, подписал президент РФ Владимир Путин.

Дополнительное положение, о котором идет речь, появилось в статье 333.38 Налогового кодекса. Близкими родственниками, в соответствии с Семейный кодексом, признаются муж или жена, мать или отец, дети, включая усыновителей и усыновленных, дедушки, бабушки и внуки, а также полнородные братья и сестры либо неполнородные, имеющие общих отца либо мать. Все они получат скидку в размере 50 процентов при нотариальном удостоверении договора дарения недвижимого имущества, которое с начала 2025 года признано обязательным для любых участников сделки. В пояснительной записке указано, что средняя стоимость нотариального оформления договора дарения сейчас находится на уровне 25-30 тысяч рублей.

Закон начал действовать в стране с момента опубликования.

Ранее в этот же день стало известно, что Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым российским банкам запретят начислять проценты за просрочку по ипотеке умерших граждан, в случае, если их наследники еще не вступили в права.

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