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18:48, 23 июля 2025Экономика

В России перестанут начислять проценты за просрочку по кредитам ушедших из жизни граждан

Банкам запретят начислять проценты за просрочку ушедших из жизни заемщиков
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Unsplash

Российским банкам запретят начислять проценты за просрочку по кредитам и ипотеке граждан, ушедших из жизни, в случае, если их наследники не успели вступить в права. Соответствующий закон, текст которого опубликован на официальном портале правовой информации, подписал президент РФ Владимир Путин.

В соответствии с нововведением, в случае, если наследник не вступил в права и срок открытия наследства составляет не более шести месяцев, финансовая организация не сможет начислить неустойки, пени либо штрафы за просрочку по кредиту, требовать досрочно погасить долг, а также проводить процедуру взыскания залога. В документе указано, что данное условие будет распространяться лишь на тех россиян, которые столкнулись с такими обстоятельствами после его вступления в силу. При этом кредиты и ипотека должны быть оформлены до 1 сентября нынешнего года.

В этот же день стало известно, что самозапрет на оформление кредитов и займов с помощью портала «Госуслуги» оформили уже 13,5 миллиона россиян.

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