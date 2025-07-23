В России перестанут начислять проценты за просрочку по кредитам ушедших из жизни граждан

Банкам запретят начислять проценты за просрочку ушедших из жизни заемщиков

Российским банкам запретят начислять проценты за просрочку по кредитам и ипотеке граждан, ушедших из жизни, в случае, если их наследники не успели вступить в права. Соответствующий закон, текст которого опубликован на официальном портале правовой информации, подписал президент РФ Владимир Путин.

В соответствии с нововведением, в случае, если наследник не вступил в права и срок открытия наследства составляет не более шести месяцев, финансовая организация не сможет начислить неустойки, пени либо штрафы за просрочку по кредиту, требовать досрочно погасить долг, а также проводить процедуру взыскания залога. В документе указано, что данное условие будет распространяться лишь на тех россиян, которые столкнулись с такими обстоятельствами после его вступления в силу. При этом кредиты и ипотека должны быть оформлены до 1 сентября нынешнего года.

В этот же день стало известно, что самозапрет на оформление кредитов и займов с помощью портала «Госуслуги» оформили уже 13,5 миллиона россиян.