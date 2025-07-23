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22:37, 23 июля 2025Россия

Россия понадеялась на проведение четвертого раунда переговоров с Украиной

Мединский: Россия надеется, что четвертый раунд переговоров с Украиной состоится
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Россия надеется, что четвертый раунд переговоров с Украиной состоится. Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский, пишет ТАСС.

«Мы надеемся, что будет», — ответил он журналистам на соответствующий вопрос.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны и глава переговорной группы Украины Рустем Умеров заявил, что Киев предложил Москве провести встречу президента России Путина и украинского лидера Владимира Зеленского до конца августа.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к возобновлению переговоров с Москвой. При этом он отметил, что переговорная динамика постепенно должна увеличиваться.

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