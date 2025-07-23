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17:40, 23 июля 2025Экономика

Россиянам дали советы по защите бытовой техники летом

Галкин: Кондиционер нужно включать минимум на 40 минут
Александра Качан (Редактор)

Фото: Zephyr_p / Shutterstock / Fotodom  

Летом нагрузка на холодильники, кондиционеры и стиральные машины увеличивается, из-за чего повышается риск поломок. Советы по защите устройств в жару россиянам дал директор по продукту бренда бытовой техники и электроники Hyundai Александр Галкин в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, летом в холодильниках хранится больше продуктов, а частота открытия и закрытия двери повышается. Стиральные машины также работают больше из-за необходимости часто менять одежду, а кондиционеры без перерыва охлаждают помещения.

Чтобы предотвратить перегрузку холодильника, важно обеспечить хорошую циркуляцию воздуха на кухне и отодвинуть устройство от стены на 8-10 сантиметров. Кроме того, следует учитывать климатический класс техники при покупке. Для средней полосы подойдет класс SN (до плюс 32 градусов), для южных регионов — ST (до плюс 38 градусов), а для наиболее жарких зон — T (до плюс 43 градусов).

Галкин также посоветовал при стирке более тяжелой мокрой одежды после пляжа загружать в стиральную машину на один килограмм меньше и стирать в несколько циклов, чтобы избежать быстрого износа деталей из-за переполненности. Кроме того, нужно тщательно вытряхивать вещи перед стиркой и предварительно замачивать их, если на ткань прилип песок.

Кондиционерам необходимо давать отдыхать, но не слишком часто — иначе сломается компрессор. Лучше всего включать устройство минимум на 40 минут. «И самое критичное в жару — грязные фильтры. За чистотой этих деталей необходимо следить особенно пристально, пыли летом гораздо больше», — добавил эксперт.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов рассказал, как сэкономить на оплате услуг ЖКХ в жаркую погоду. По его словам, оптимизация работы кондиционеров поможет уменьшить счета.

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