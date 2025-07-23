Россиянам назвали оптимальное время для покупки валюты

Финансист Селезнев: Выгоднее всего покупать валюту в 20-х числах месяца

Время, когда можно выгоднее всего купить валюту — конец зимы и начало весны. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев. Его процитировала «Газета.Ru».

Самое лучшее время в течение месяца — это 20-е числа, когда компании готовятся к налоговому периоду и реализуют большой объем валюты. Как пояснил Селезнев, в конце апреля, июля и октября компании уплачивают налог на дополнительный доход от добычи сырья. Как следствие, рубль получает поддержку, а курс валют может локально снижаться.

Что касается недельных масштабов, то по мнению эксперта, в пятницу курс может оказаться более выгодным, чем в понедельник. Однако самым лучшим вариантом может быть приобретение валюты небольшими порциями в пять-десять дней.

По словам экономиста Александра Шнейдермана, тем россиянам, которые собираются отправиться за рубеж, стоит поторопиться с покупкой долларов, так как во второй половине лета не исключен резкий разворот курса рубля.