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10:01, 23 июля 2025Моя страна

Россияне поделились эмоциями от первого полета

«Купибилет»: Большинство россиян при первом полете на самолете испытали волнение
Алина Черненко

Фото: Unsplash

Россияне поделились своими эмоциями от первого полета на самолете. Соответствующее исследование провел сервис по покупке авиа- и железнодорожных билетов «Купибилет», оно поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Аналитики выяснили, что большая часть россиян (33 процента) испытывали волнение и трепет, а 27 процентов — настоящий детский восторг. При этом 28 процентов соотечественников признались, что они отнеслись к первому полету спокойно, как к любому другому виду транспорта. Еще у 13 процентов он вызвал страх.

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В исследовании также говорится, что почти у 30 процентов россиян после первого полета появилось желание чаще путешествовать, а 35 процентов избавились от аэрофобии. А вот у 11 процентов от подобного опыта страх перед самолетами, наоборот, усилился.

Ранее россиянам назвали способ избавиться от аэрофобии. Специалисты порекомендовали попытаться сфокусироваться на чем-то приятном: подготовить с собой в самолет любимую книгу или запись интересного подкаста.

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