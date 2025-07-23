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09:28, 23 июля 2025Путешествия

Россияне пожаловались на нашествие необычных медуз на пляжах популярной курортной страны

Shot: Россияне пожаловались на нашествие необычных медуз в Тунисе
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Telegram-канал Shot

Российские туристы пожаловались на нашествие необычных медуз на пляжах популярной курортной страны — речь идет о Тунисе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что из-за опасных морских обитателей соотечественники не решаются купаться в море. От укуса одной такой синей медузы может подняться температура, а также появляются одышка, тошнота, головокружение, кашель.

Однако на этом опасности в море не заканчиваются — у пляжей Туниса замечают и медуз-крестовиков. Ее укус ощущается как пчелиный.

Ранее португальский кораблик, который считается самой опасной и ядовитой медузой в мире, сжег веки российскому туристу во Вьетнаме и едва не лишил его зрения. Уточняется, что инцидент произошел в Нячанге — Семен нырял под воду и почувствовал жжение в области глаз.

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