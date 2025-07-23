Россияне вернулись к одному виду ипотеки

«Коммерсантъ»: Доля рыночной ипотеки в России выросла до максимума

В июне доля рыночной ипотеки в России выросла до максимума с февраля 2025 года. О том, что россияне вернулись к одному виду кредитов на жилье, пишет «Коммерсантъ».

По данным ОКБ, в июне доля рыночной ипотеки составила 38 процентов. Показатель стал самым высоким за последние полгода, однако в целом за год результат остается на уровне 35-37 процентов и не дотягивает до 50 процентов в 2024 году.

Эксперты связывают рост интереса к рыночной ипотеке со снижением ставок. По подсчетам «Дом.РФ», средняя ставка на новостройки с начала года сократилась на 4,52 п.п., до 24,5 процента. Однако ставки по-прежнему остаются высокими и сдерживают спрос. В июне рыночная ипотека составила 57 миллиардов рублей против 232 миллиардов рублей по льготным программам. Эксперты считают, что резкого роста рыночной ипотеки до снижения ставок до 12-15 процентов ждать не стоит.

Ранее сообщалось, что россиянам стало сложнее взять ипотеку. Банки отказывают более чем в половине заявок.