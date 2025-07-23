Россиянин попал в ДТП с исколотым ножом телом таксистки

В Екатеринбурге мужчина зарезал таксистку и ездил с телом, пока не попал в ДТП

В Екатеринбурге мужчина зарезал таксистку и ездил с телом, пока не попал в ДТП. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 19 июля на трассе Пермь-Екатеринбург был обнаружен автомобиль, в котором находилось женское тело с множественными колото-резанными ранами.

В ходе осмотра машины были обнаружены следы, которые могли помочь в раскрытии преступления. Молекулярно-генетическая экспертиза выявила генотип и его проверили по федеральной базе. Таким образом удалось установить личность подозреваемого. В ходе следственно-оперативных мероприятий он был задержан в арендованной квартире.

Назначены судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая, в отношении обвиняемого. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным издания Е1.RU, 26-летний обвиняемый познакомился в интернете с 38-летней девушкой, которая работала в такси. При встрече они решили прокатиться на машине, но как только выехали на дорогу, мужчина напал на нее и расправился, после чего сел за руль. Затем он поехал кататься по городу с женским телом в автомобиле. Поездка закончилась в кювете.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин запросил доклад по делу о найденной на штыре забора девушке в Перми.