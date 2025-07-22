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14:16, 22 июля 2025Силовые структуры

Бастрыкин запросил доклад по делу о найденной на штыре забора девушке в Перми

Глава СКР Бастрыкин запросил доклад о гибели девушки на заборе в Перми
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил повторный доклад по делу о найденной на штыре забора 18-летней девушки в Перми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Дело расследуется по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 11 мая девушку без признаков жизни обнаружили висящей на заборе рядом с баром. Сотрудники бара рассказали сыщикам, что в момент, когда девушка и ее подруга пришли в бар, там было всего семь посетителей. Гостья пошла в туалет и оттуда уже не вернулась. Подруга подождала ее некоторое время, а потом уехала домой. Как именно потерпевшая выбралась из бара и что было после, неизвестно.

Также сотрудники Следственного комитета проверят подругу пострадавшей девушки, с которой она находилась в баре. Родственниками потерпевшей выдвигаются различные версии случившегося, в том числе высказывается предположение о возможной причастности подруги к совершению преступления.

Ранее сообщалось, что озвучена новая версия причин в деле о найденной на штыре забора 18-летней россиянки.

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