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13:34, 15 мая 2025Россия

Озвучена новая версия причин смерти найденной на штыре забора 18-летней россиянки

KP.RU: Хозяин бара в Перми заявил о падении пьяной девушки с крыши на забор
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Хозяин бара в Перми озвучил новую версию причин смерти 18-летней девушки, найденной на штыре забора. Россиянин в разговоре с KP.RU допустил, что пьяная девушка могла выбраться на крышу здания и случайно упасть вниз.

Владелец бара отметил, что девушка с подругой пришли к ним уже сильно выпившими. 18-летняя гостья заведения во время отдыха несколько раз падала, это зафиксировали камеры. Он также вспомнил, что девушка спрашивала, где находится туалет. Мужчина показал и больше ее в тот вечер не видел.

Хозяин бара пояснил, что окно на крышу было закрыто, а маленькие окна слишком узкие для прохода. Следователи же предположили, что пермячка, будучи хрупкой, могла открыть большое окно, чтобы подышать.

Источник KP.RU в правоохранительных органах рассказал, что когда девушка почувствовала себя плохо, она поднялась на второй этаж бара. Там она открыла окно и выбралась на крышу. Ее стошнило, после этого она решила спуститься по водоотводу, но сорвалась. Короткая куртка зацепилась за штырь, что привело к трагедии.

До этого стало известно, что прут забора, на котором нашли 18-летнюю девушку в Перми, пробил ей легкое.

12 мая девушку без признаков жизни обнаружили висящей на заборе рядом с баром в Перми. По сети разошлась информация, что ее могли изнасиловать мигранты, а затем расправиться с ней. Следователи позже опровергли эти предположения.

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