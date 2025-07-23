Российская молодежь начала зарабатывать на одном виде хобби

«ВКонтакте»: Каждый третий молодой создатель контента зарабатывает на творчестве

Каждый третий молодой человек в возрасте от 14 до 27 лет начал зарабатывать на творчестве: создании фан-артов, нарезок, mash-up и другого видеоконтента. По данным соцсети «ВКонтакте», трамплином для карьеры становятся фандомы — комьюнити поклонников фильмов, сериалов, k-pop, дорам, книг, игр и других культурных явлений, объединенных интересом к конкретным персонажам или сюжетам. Такая информация приводится в исследовании, результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Опрос молодежи проводился в мае 2025 года. В нем приняли участие 1300 человек. Из них 68 процентов назвали создание фандомного контента основной формой самореализации, а половина признались, что таким образом справляются с переживаниями в реальной жизни.

Авторы фандомных сообществ объяснили, что это не просто увлечение, а способ заявить о себе. При этом 67 процентов признались, что создают фанатский контент ради позитивных комментариев и ощущения принадлежности к сообществу.

Участвовавшие в опросе россияне указали, что предпочитают интересный и оригинальный контент. 73 процентов заметили, что именно уникальность материала влияет на решение подписаться на автора или поддержать его донатами.

По словам респондентов, фандомы представляются для них комфортным пространством. 29 процентов ощущают там безопасность, 33 процента — поддержку и понимание, 37 процентов — возможность высказаться. Более половины молодых пользователей отмечают уверенность при взаимодействии с фандомами.

Ранее сообщалось, что каждый второй россиянин оказался готов к отношениям с фанатом аниме.