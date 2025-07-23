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15:41, 23 июля 2025Силовые структуры

Российские следователи подготовились приостанавливать операции по счетам подозреваемых

МВД: С 1 сентября следствие может останавливать операции по счетам подозреваемых
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Законопроект, позволяющий российским следователям и дознавателям приостанавливать операции на банковских счетах подозреваемых, может вступить в силу с 1 сентября. Об этом сообщил начальник договорно-правового департамента МВД России Александр Авдейко на заседании комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации, передает РИА Новости.

По его словам, проект подзаконного акта почти готов, поэтому вступление в силу федерального закона с поправками в статью 111 Уголовно-процессуального кодекса России планируется с 1 сентября.

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, который наделит следователей и дознавателей правом приостанавливать на срок не более 10 суток операции на банковских счетах подозреваемых, которые использовались ими для преступной деятельности, без решения суда.

«Дознаватель, следователь или суд вправе применить к подозреваемому или обвиняемому меру процессуального принуждения в виде приостановления операций с денежными средствами, электронными денежными средствами и авансовыми платежами», — говорится в тексте поправки.

Следователь может приостанавливать на срок не более десяти суток финансовые операции подозреваемого с разрешения начальника следственного органа, а дознаватель — с согласия прокурора. Чтобы продлить блокировку, необходимо в судебном порядке наложить арест на счета.

Подозреваемый или обвиняемый не сможет пополнить или закрыть счет, а также снять наличные. Блокировка не подразумевает изъятие средства в бюджет России.

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