Российские войска нанесли серию ударов в Харьковской области

Российские войска нанесли серию ударов по Харькову, Изюму, Дергачам и Купянску

Российские войска нанесли серию ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городах Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Серия прилетов была в Индустриальном районе Харькова», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что комбинированные атаки с применением беспилотников и ракет были также нанесены по Изюму, Дергачам и Купянску.

Ранее стало известно о больших потерях ВСУ при попытке контратаковать в Харьковской области. Безуспешные действия украинских военнослужащих были зафиксированы в районе Волчанска.