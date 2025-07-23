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14:32, 23 июля 2025Бывший СССР

Российские войска нанесли серию ударов в Харьковской области

Российские войска нанесли серию ударов по Харькову, Изюму, Дергачам и Купянску
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска нанесли серию ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городах Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Серия прилетов была в Индустриальном районе Харькова», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что комбинированные атаки с применением беспилотников и ракет были также нанесены по Изюму, Дергачам и Купянску.

Ранее стало известно о больших потерях ВСУ при попытке контратаковать в Харьковской области. Безуспешные действия украинских военнослужащих были зафиксированы в районе Волчанска.

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