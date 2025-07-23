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23:02, 23 июля 2025Интернет и СМИ

Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию с Умеровым

Журналистов из РФ не пустили на пресс-конференцию с Умеровым после переговоров
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию в Стамбуле, на которой по итогам переговоров с Россией выступал глава украинской делегации Рустем Умеров. Об этом сообщил корреспондент Первого канала, отрывок из сюжета опубликовал Telegram-канал «Вы слушали маяк».

По словам журналиста, их съемочной группе удалось на мгновение попасть в зал, где проходила пресс-конференция Умерова. Однако как только был замечен микрофон с логотипом российского телеканала, сотрудников СМИ «вывели толпой».

«Нет места российским журналистам на заявлениях украинской делегации, при том что переговоры идут на русском языке и все мы здесь перемешаны», — сказал корреспондент.

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