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11:54, 23 июля 2025Россия

Российский боец заявил о спасении от дронов ВСУ в зоне СВО с помощью термоодеяла

Боец Валет заявил о спасении от дронов ВСУ в зоне СВО с помощью термоодеяла
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Боец с позывным Валет заявил о спасении от дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) с помощью термоодеяла. Рассказ россиянина приводит РЕН ТВ.

Мужчина отметил, что вышел выполнять боевое задание с напарником, но после сильного обстрела потерял связь с ним и командованием. Военному пришлось в одиночку идти на штурм, чтобы завладеть надежным укрытием.

Как признался Валет, по нему начал работать украинский беспилотник. «Нам вот выдают пончо, которое такое вот как одеяло, его сверху надеваешь, и если слышишь где-то шум, жужжание, надо присесть, голову вниз опустить. Он кружит, кружит, кружит над тобой и уходит», — разъяснил боец.

Аналогичную вещь давно применяют в различных иностранных армиях, добавил россиянин.

Ранее участник спецоперации с позывным Русич сообщил, что испытывал страх в бою.

ЖЗЛ
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