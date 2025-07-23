Боец российской штурмовой роты рассказал об испытанном в зоне спецоперации страхе

Военнослужащие в зоне специальной военной операции (СВО) испытывают страх, и это нормально. В этом признался военный фельдшер, боец штурмовой роты с позывным Русич, его слова приводит Министерство обороны России в Telegram.
«Бывает страшно, бывало страшно в некоторых моментах (...) А кто говорит, что не страшно, он врет. Всем страшно», — рассказал участник СВО, который среди прочего выполнял задачи в ходе боев за Артемовск (старое название — Бахмут).
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С каким именно эпизодом боевых действий связан испытанный военным страх, Русич не уточнил.
Ранее бывший вагнеровец фразой «мама, забери меня отсюда» описал бои под Артемовском.