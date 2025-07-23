Победитель Кубка России по легкой атлетике Катунин погиб на Донбассе

Курский легкоатлет, победитель Кубка России Евгений Катунин погиб в ходе специальной военной операции (СВО) на Донбассе. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства Курской области.

«Был победителем Кубка России, завоевывал медали первенства России и Центрального федерального округа. Входил в число лучших молодых спортсменов на конкурсе общественного признания "Вершина"», — указано в сообщении.

Катунин также являлся действующим рекордсменом региона в беге на 110 метров с барьерами. В 2021 году ему присвоили звание мастера спорта РФ. В 2022 году, спустя несколько месяцев после начала СВО, спортсмен принял решение участвовать в боевых действиях.

Ранее сообщалось, что приказ президента Украины Владимира Зеленского привел к большим потерям в рядах Вооруженных сил республики (ВСУ). Он велел восстановить контроль над Кондратовкой в Сумской области.