Российский «Союз» выведет иранский спутник на орбиту

Tasnim: Ракета «Союз-2.1б» выведет на орбиту иранский спутник

Российская ракета-носитель «Союз-2.1б», которую планируют запустить 25 июля с космодрома Восточный, выведет на орбиту иранский спутник. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Отмечается, что на борту «Союза» находятся российские спутники «Ионосфера-М» № 3 и № 4 и 18 малых космических аппаратов.

Агентство подчеркнуло, что на корпус «Союза-2.1б» нанесли логотипы иранского космического агентства и иранского космического исследовательского центра.

Ранее в июле госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что ракету «Союз-2.1б» со спутниками «Ионосфера-М» установили на стартовую площадку космодрома Восточный. Старт ракеты состоится 25 июля в 08:54 по московскому времени. Аппараты «Ионосфера-М» предназначены для мониторинга гелиогеофизической обстановки и решения различных задач, включая наблюдение за ионосферой и Солнцем. Они входят в состав комплекса «Ионозонд».