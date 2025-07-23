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02:03, 23 июля 2025Из жизни

22-летняя девушка поймала огромную рыбу и получила за нее 4,5 миллиона рублей

В США девушка победила в турнире по рыбной ловле, поймав огромного марлина
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: GoldenJJ / Shutterstock / Fotodom

В США 22-летняя выпускница университета поймала огромного голубого марлина весом 276 килограммов. Об этом сообщает издание Louisiana Sportsman.

В начале июля Жаселин Бертелот приняла участие в однодневном турнире по рыбной ловле Blue Marlin Gulf Cup, который проходил у побережья Луизианы. Девушка находилась на борту 18-метровой яхты, принадлежащей ее отцу. За победу в состязании, в котором, кроме нее, участвовала еще 21 команда, она получила главный приз — 58,2 тысячи долларов (около 4,5 миллиона рублей).

Рыбу удалось выследить при помощи всенаправленного гидролокатора. Марлин клюнул на живца, в качестве которого использовали небольшого тунца, и сопротивлялся семь часов и десять минут, прежде чем его вытащили из воды.

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Это уже не первый подобный успех для Бертелот. В мае она поймала еще более крупного голубого марлина весом 280 килограммов. «Мы шутили, что эти две рыбы были сестрами», — рассказывает она.

Ранее сообщалось, что в Индии пропал без вести рыбак, поймавший голубого марлина. Рыба выдернула его из лодки и утащила в открытое море.

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