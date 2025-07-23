С российскими уклонистами будут беседовать на границе

Mash: Российские пограничники получили доступ к базе повесток

Российские пограничники получили доступ к реестру воинского учета. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Теперь при попытке выехать за пределы страны мужчин будут пробивать по базе повесток. В случае имеющейся записи сотрудник паспортного контроля отведет вероятного уклониста в специальное помещение, там старший смены под запись проведет разъяснительную беседу и вручит письменное уведомление о том, что за неявку в военкомат может грозить уголовная ответственность.

С 2024 года в России существенно выросли штрафы для призывников. Так, например, за неявку в военкомат по повестке могут взыскать с призывника от 10 до 30 тысяч рублей. А тех, кто не сообщил о выезде из России на срок более полугода, могут оштрафовать на сумму от 5 до 15 тысяч рублей.