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16:55, 23 июля 2025Из жизни

Стало известно об издевательствах любовницы над министром

Следствие доказало, что любовница министра культуры Италии унижала его
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Remo Casilli / Reuters

Экс-министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано подвергался издевательствам со стороны бывшей любовницы. Об этом сообщает портал Open.online.

Как удалось доказать следствию, 41-летняя Мария Розария Бочча, с которой у 62-летнего чиновника был роман, установила над ним тотальный контроль, включая удаленный доступ к его телефону. Она также унижала его, запрещая закрывать дверь в туалет во время совместных командировок. Однажды Бочча оставила 10-сантиметровую царапину на лысине министра, снимки травмы облетели мировые СМИ. Кроме того, любовница заставляла Санджулиано признаваться в измене жене по телефону в присутствии его родителей. Она также заявляла, что ждет ребенка от министра.

Скандал вспыхнул в сентябре 2024 года после попытки Санджулиано назначить любовницу бесплатным консультантом по мероприятиям. Позже выяснилось, что Бочча лгала о беременности. Министр ушел в отставку, рыдая в прямом эфире и утверждая, что тратил на любовницу только личные средства.

Сейчас Бочча обвиняется в 33 эпизодах преследования, а также в клевете и вмешательстве в частную жизнь. В апреле 2025 года прокуратура закрыла дело в отношении Санджулиано о возможных финансовых нарушениях, не найдя доказательств вины экс-министра.

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Инцидент вызвал широкий резонанс в Италии, где обсуждают проблему домашнего насилия над мужчинами. Психологи отмечают, что подобные токсичные отношения часто остаются в тени из-за гендерных стереотипов.

Ранее сообщалось, что Бочча решила отомстить Санджулиано за расставание и обнародовала множество компрометирующих его материалов, добытых с помощью очков со скрытой камерой.

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