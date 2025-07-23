Суд определился с судьбой бывшего мэра российского города

Суд оставил под стражей бывшего мэра Керчи Брусакова

Суд оставил под стражей бывшего главу администрации Керчи Святослава Брусакова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.

По данным агентства, в материалах сказано, что суд принял решение оставить без изменения постановление Керченского городского суда Республики Крым от 30 мая 2025, а апелляционные жалобы — без удовлетворения.

Ранее сообщалось, что в отношении Брусакова возбуждено еще три уголовных дела. Одно по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и два по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).