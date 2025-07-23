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09:24, 23 июля 2025Силовые структуры

Суд определился с судьбой бывшего мэра российского города

Суд оставил под стражей бывшего мэра Керчи Брусакова
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Суд оставил под стражей бывшего главу администрации Керчи Святослава Брусакова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.

По данным агентства, в материалах сказано, что суд принял решение оставить без изменения постановление Керченского городского суда Республики Крым от 30 мая 2025, а апелляционные жалобы — без удовлетворения.

Ранее сообщалось, что в отношении Брусакова возбуждено еще три уголовных дела. Одно по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и два по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

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