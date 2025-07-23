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09:32, 23 июля 2025Мир

Трампа обвинили в использовании мигрантов как валюты

NYT: Трамп использует беженцев и уязвимые группы населения как разменную монету
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Президент США Дональд Трамп использует беженцев и другие уязвимые группы населения в политических целях. С таким заявлением в своей статье для газеты The New York Times (NYT) выступил эксперт по вопросам миграции и гуманитарным вопросам Джефф Крисп.

«Администрация Трампа не только создает новую категорию беженцев, практически не имеющих надежды на возвращение в Соединенные Штаты или страну происхождения, но и открыто использует эти уязвимые группы населения в качестве разменной монеты в более широкой стратегии дипломатических и геополитических сделок», — написал он.

1 июля Трамп открыл в американском штате Флорида центр содержания нелегальных мигрантов, получивший неофициальное название «Алькатрас с аллигаторами». Учреждение на 3000 мест станет крупнейшим центром содержания нелегалов в Соединенных Штатах.

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