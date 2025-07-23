Российская туристка побывала с семьей в Казани и описала отдых в этом городе фразой «раздражение вместо впе­чат­ле­ний». Своей историей она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

В частности, читательница издания по имени Наталия пожаловалась на плохие условия в отеле «Арт». По ее словам, за 20 тысяч рублей они получили ужасный сервис и массу проблем.

«На просьбу поменять полотенца (они были с желтыми разводами) ответили: "У нас стирка раз в три дня". Когда пожаловались на холодную воду в душе, сказали: "Это временно, потерпите". Завтрак скудный и невкусный, за доплату (600 рублей с человека)», — посетовала автор отзыва.

Кроме того, Наталия была не в восторге от местной кухни и обзорной экскурсии по городу. «Гид говорила монотонно, половину времени мы стояли в пробках <…> Лучше бы просто погуляли сами», — заключила она.

Россиянка призналась, что во время отдыха она постоянно испытывала раздражение. «Дорого, неудобно, невкусно. Если бы не Кремль (который действительно красивый), поездка была бы полным провалом», — констатировала туристка.

Ранее другая российская туристка побывала во Владикавказе и описала отдых в этом российском городе фразой «деньги на ветер, нер­вы на нуле». Соотечественницу возмутили грязь, шум и полное отсутствие сервиса в местном отеле.