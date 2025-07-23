Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:31, 23 июля 2025Путешествия

Туристка описала отдых в российском городе фразой «раздражение вместо впе­чат­ле­ний»

Алина Черненко

Фото: Yuliya Loginova / Shutterstock / Fotodom

Российская туристка побывала с семьей в Казани и описала отдых в этом городе фразой «раздражение вместо впе­чат­ле­ний». Своей историей она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

В частности, читательница издания по имени Наталия пожаловалась на плохие условия в отеле «Арт». По ее словам, за 20 тысяч рублей они получили ужасный сервис и массу проблем.

Материалы по теме:
Куда поехать в августе 2025 года? Недорогие пляжные направления в России и других странах
Куда поехать в августе 2025 года?Недорогие пляжные направления в России и других странах
13 февраля 2025
Что посмотреть в Казани за день? Путеводитель по лучшим местам в 2025 году: список и описание достопримечательностей
Что посмотреть в Казани за день?Путеводитель по лучшим местам в 2025 году: список и описание достопримечательностей
29 января 2025

«На просьбу поменять полотенца (они были с желтыми разводами) ответили: "У нас стирка раз в три дня". Когда пожаловались на холодную воду в душе, сказали: "Это временно, потерпите". Завтрак скудный и невкусный, за доплату (600 рублей с человека)», — посетовала автор отзыва.

Кроме того, Наталия была не в восторге от местной кухни и обзорной экскурсии по городу. «Гид говорила монотонно, половину времени мы стояли в пробках <…> Лучше бы просто погуляли сами», — заключила она.

Россиянка призналась, что во время отдыха она постоянно испытывала раздражение. «Дорого, неудобно, невкусно. Если бы не Кремль (который действительно красивый), поездка была бы полным провалом», — констатировала туристка.

Ранее другая российская туристка побывала во Владикавказе и описала отдых в этом российском городе фразой «деньги на ветер, нер­вы на нуле». Соотечественницу возмутили грязь, шум и полное отсутствие сервиса в местном отеле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский спешно подписал закон против антикоррупционных структур. Чем это грозит Украине?

    Живущий в России брат Сырского отказался разговаривать с журналистами

    Россиянам назвали оптимальное время для покупки валюты

    Россияне ведрами тушили возникший после атаки ВСУ мощный пожар и попали на видео

    Киты-убийцы научились топить лодки из-за мести

    Раскрыты подробности о сыне арестованного бывшего мэра российского города

    Надзиратель рассказал о лучшем способе обезопасить себя в тюрьме

    Назван способ удержать доступную цену на iPhone

    Туристка описала отдых в российском городе фразой «раздражение вместо впе­чат­ле­ний»

    В России обрушилась выдача одного вида займов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости