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03:30, 9 июля 2025Путешествия

Туристка описала отдых в российском городе фразой «деньги на ветер, нер­вы на ну­ле»

Алина Черненко

Фото: Unsplash

Российская туристка побывала во Владикавказе и описала отдых в этом российском городе фразой «деньги на ветер, нер­вы на нуле». Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Россиянка по имени Наталия Шевцова отправилась в Северную Осетию с мужем и восьмилетним ребенком. Проживание в отеле «Бумеранг» обошлось семье в 2,9 тысячи рублей в сутки за взрослых и дополнительно 500 рублей за дополнительное место для ребенка.

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«Ожидали хотя бы минимального комфорта за свои деньги, но получили грязь, шум и полное отсутствие сервиса. Больше никогда не остановимся здесь и не рекомендуем семьям с детьми», — возмутилась Шевцова.

Туристка также разочаровалась в местной кухне. В одном из кафе в центре города осетинские пироги были с сырым тестом внутри и размороженной начинкой, а в ресторане, рекомендованном путеводителем, подавали жилистое мясо и газировку с запахом плесени.

Кроме того, читательница издания назвала местные экскурсии «хаосом и обманом» и пожаловалась на навязчивых таксистов и опасные маршрутки.

«Потрачено: 80 тысяч рублей. Получено: стресс, испорченный отдых и проблемы со здоровьем у ребенка», — посетовала автор отзыва.

Ранее российский турист побывал в Северной Осетии и описал кавказскую республику фразой «сервис гораздо лучше, чем в Грузии». Он похвалил чистоту в арендованных квартирах и такси, а также добрых местных людей.

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