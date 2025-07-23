У полковника СБУ нашли квартиры на фоне борьбы Киева с антикоррупционными структурами

У полковника СБУ Прокопенко нашли квартиры по всей Украине после обысков у НАБУ

У возглавляющего управление Службы безопасности Украины по Хмельницкой области полковника Алексея Прокопенко нашли квартиры по всей стране после обысков ведомства у детективов Национального антикоррупционного бюро республики (НАБУ). Об этом сообщает издание Hromadske.

Отмечается, что у силовика и его родственников нашли недвижимость на 600 тысяч долларов (около 47 миллионов рублей). Дорогие квартиры были оформлены на его тещу и родителей.

В частности, отмечается, что теща Прокопенко за 100 тысяч долларов приобрела квартиру в киевском бизнес-центре, стоимость которой журналисты оценили в 360 тысяч. Кроме того, она приобрела дорогостоящую недвижимость в Одессе, когда ее зять там работал.

В СБУ заявили, якобы женщина заработала средства на оптовой торговле одеждой и обувью самостоятельно, однако издание не смогло найти в интернете следов ее деятельности.

Кроме того, родители полковника приобрели квартиру в одном из жилых комплексов Киева, а также нежилое помещение и автомобиль Tesla.

Во вторник, 22 июля, Верховная Рада приняла законопроект, фактически лишающий самостоятельности украинские антикоррупционные структуры. В тот же день документ подписал и президент страны Владимир Зеленский.