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14:29, 23 июля 2025Бывший СССР

Украинская делегация прибыла в Турцию на переговоры

«РБК-Украина»: Члены украинской делегации прибыли в Анкару и Стамбул
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Украинская делегация прибыла в Турцию на переговоры с представителями России. Об этом в Telegram сообщает издание «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники.

«По словам источников "РБК-Украина", часть членов украинской команды находится в Анкаре, часть — в Стамбуле, в зависимости от возложенных задач», — говорится в публикации.

Прибытие в Турцию украинской делегации ранее также подтверждал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он заявлял, что встреча представителей Москвы и Киева сначала пройдет в Анкаре, а потом в Стамбуле.

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