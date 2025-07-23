«РБК-Украина»: Члены украинской делегации прибыли в Анкару и Стамбул

Украинская делегация прибыла в Турцию на переговоры с представителями России. Об этом в Telegram сообщает издание «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники.

«По словам источников "РБК-Украина", часть членов украинской команды находится в Анкаре, часть — в Стамбуле, в зависимости от возложенных задач», — говорится в публикации.

Прибытие в Турцию украинской делегации ранее также подтверждал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он заявлял, что встреча представителей Москвы и Киева сначала пройдет в Анкаре, а потом в Стамбуле.