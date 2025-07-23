Украинский город атаковали «Герани»

Мэр Кривого Рога Викул сообщил о массовом налете «Гераней»

Российские дроны-камикадзе «Герань» атаковали Кривой Рог. Об этом сообщил мэр города Александр Викул в своем Telegram-канале.

Он проинформировал жителей о взрывах и «массовом налете» беспилотников, попросив ничего не снимать и не выкладывать в сеть.

По данным украинского издания «Страна.ua», прилеты дронов были зафиксированы в нескольких местах.

Помимо этого, как сообщает «Общественное», взрывы раздались в Сумах на севере Украины. Подробности не приводятся.

Ранее стало известно о сокрушительных ударах российских военных по объектам украинских войск. Отмечалось, что в результате атаки, совершенной вечером 21 июля, были уничтожены зенитные ракетные системы, в том числе наиболее мощные системы С-300 и MIM-104 Patriot.