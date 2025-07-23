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07:54, 23 июля 2025Бывший СССР

Украинский военнопленный обратился с просьбой к Зеленскому

Пленный боец ВСУ Ланников призвал Зеленского как можно скорее закончить конфликт
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Domenico Cippitelli / Global Look Press

Пленный украинский военнослужащий Сергей Ланников призвал президента страны Владимира Зеленского как можно скорее закончить конфликт Россией. Его слова приводит ТАСС.

По мнению военнопленного, это следовало сделать еще через несколько месяцев после начала боевых действий. «Если можно — чтобы Зеленский как можно быстрее закончил эту войну ненужную. Чем она закончится — это на 90 процентов то, что Украина, конечно, проиграет», — добавил он.

20 июля Зеленский заявил о намерении бить вглубь России. Он подчеркнул, что «российская логистика должна ощутимо страдать».

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