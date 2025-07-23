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02:02, 23 июля 2025Мир

В Белом доме дали жесткий совет Байденам

Пресс-секретарь Белого дома Левитт призвала семью Байденов заткнуться
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Hu Yousong / XinHua / Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт призвала «преступную семейку» бывшего американского президента Джо Байдена «сесть и заткнуться». Об этом она заявила в интервью телеканалу Fox News.

По словам представителя администрации, сын экс-главы государства Хантер Байден и остальные члены его семьи подвели страну.

«Им следует отправиться домой, сесть и заткнуться, потому что они совершенно оторваны от реалий, в которых живет подавляющее большинство наших граждан», — сказала она.

Ранее Хантер Байден резко раскритиковал действующего американского лидера Дональда Трампа из-за его миграционной политики, которую назвал преступлением. Он напомнил, что мигранты заняты в сфере общественного питания и как обслуживающий персонал в гостиничном бизнесе.

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