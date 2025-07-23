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02:58, 23 июля 2025Бывший СССР

В Британии предрекли изменение хода конфликта на Украине

Журналист Бреттон-Гордон: Европа игнорирует катастрофу на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Европейские страны начали игнорировать происходящее на Украине после заявлений президента США Дональда Трампа. Об этом пишет журналист Хамиш де Бреттон-Гордон в статье для британского издания Telegraph.

«После недавнего вмешательства президента Трампа, которое, возможно, изменит ход войны на Украине, европейские лидеры и страны обратили свой взор куда угодно, но не на Восток», — отметил он.

Как указал журналист, многие западные политики ушли в отпуск или планируют его, однако, по его мнению, они не имеют право этого делать, поскольку ситуация на Украине ухудшается с каждым днем.

Он также высказался о предложенной министром обороны Великобритании Джоном Хили инициативе по военной помощи Украине, подчеркнув, что она «не произвела никакого эффекта».

Ранее обозреватель турецкого издания Evrensel Юджель Оздемир рассказал о попытках Трампа повлиять на Россию и Украину угрозами и внезапными разворотами во внешней политике. Он отметил, что американский лидер совершает непредсказуемые ходы, а когда осознает, что не может добиться своего — «делает разворот на 180 градусов».

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