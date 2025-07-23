В двух российских городах раздались взрывы

Shot: В пригороде Ростова и Таганроге прогремели взрывы

В пригороде Ростова-на-Дону и Таганроге прозвучали взрывы. Предварительно, система противовоздушной обороны (ПВО) отражала атаку украинских беспилотников, пишет Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, в пригороде Ростова прогремело от двух до пяти взрывов, а в Таганроге — по меньшей мере пять. Кроме того, в некоторых районах города были видны вспышки в небе.

«По предварительным данным, сработала система ПВО по украинским дронам типа "Лютый". Местные жители утверждают, что БПЛА летели на низкой высоте», — говорится в сообщении.

Официальная информация пока не поступала. Данные о пострадавших и возможных разрушениях отсутствуют.

Ранее Минобороны России проинформировало об уничтожении 51 украинского беспилотника над регионами страны. 28 дронов сбили в Брянской области, 10 — в Курской, шесть — над Ростовской и четыре — в Орловской. Еще по одному беспилотнику уничтожено в Калужской, Тульской и Липецкой областях.