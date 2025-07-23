Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:16, 23 июля 2025Россия

В двух российских городах раздались взрывы

Shot: В пригороде Ростова и Таганроге прогремели взрывы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В пригороде Ростова-на-Дону и Таганроге прозвучали взрывы. Предварительно, система противовоздушной обороны (ПВО) отражала атаку украинских беспилотников, пишет Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, в пригороде Ростова прогремело от двух до пяти взрывов, а в Таганроге — по меньшей мере пять. Кроме того, в некоторых районах города были видны вспышки в небе.

«По предварительным данным, сработала система ПВО по украинским дронам типа "Лютый". Местные жители утверждают, что БПЛА летели на низкой высоте», — говорится в сообщении.

Официальная информация пока не поступала. Данные о пострадавших и возможных разрушениях отсутствуют.

Ранее Минобороны России проинформировало об уничтожении 51 украинского беспилотника над регионами страны. 28 дронов сбили в Брянской области, 10 — в Курской, шесть — над Ростовской и четыре — в Орловской. Еще по одному беспилотнику уничтожено в Калужской, Тульской и Липецкой областях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Принц тьмы» скончался в возрасте 76 лет. Две недели назад легендарный рокер дал десятичасовой прощальный концерт

    В Раде признали одну проблему на фоне массовых протестов украинцев

    Иран пригрозил Израилю новыми ударами при одном условии

    Умер один из самых известных обитателей Московского зоопарка

    Иран заявил о намерении продолжить обогащение урана

    В Сочи прокомментировали информацию о пропаже двух юных фигуристок

    В Китае испытали рой дронов-бомбардировщиков

    В двух российских городах раздались взрывы

    В Минобороны раскрыли число сбитых над Россией украинских дронов за вечер

    Командующий Силами беспилотных систем ВСУ начал угрожать странам НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости