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02:36, 23 июля 2025Бывший СССР

В Германии высказались об ударах России по ТЦК

Focus: Часть украинцев одобряет удары России по ТЦК
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Часть граждан Украины одобряет удары России по территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом пишет немецкий журнал Focus.

Как отмечается в статье, некоторые украинцы положительно отзываются об ударах в соцсетях и поддерживают их. Издание указывает, что многие жители страны недовольны тем, как осуществляется мобилизация.

При этом журнал признает, что критика работы военкомов обоснована. Так, было подано более двух тысяч жалоб на нарушения прав человека, «половина из которых подтвердилась», говорится в материале.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход отметила, что действия ТЦК становятся все более жестокими. По ее словам, ежедневно в стране военкомы забивают до смерти людей.

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