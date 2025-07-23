В Госдуме ответили на призыв экс-посла США отказываться от российского гражданства

Депутат Чепа: Просить россиян-эмигрантов отказаться от гражданства — провокация

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал провокацией слова экс-посла США в России Майкла Макфола, призвавшего россиян-эмигрантов отказываться от гражданства России, чтобы избежать проблем при проживании за границей. Своим мнением депутат поделился с «Лентой.ру».

«Это типичная провокация. Как видите, провоцируют то поляки, чтобы бежали все из России, то это. Это дешевые игры», — сказал Чепа.

Он отметил, что американцы всем говорят одно и то же. США предлагают лучшие условия, чтобы заставить хороших специалистов и бизнес переехать в США, а если не получится купить, то будут пугать и шантажировать, считает депутат.

Ранее бывший посол США в России Макфол призывал россиян-эмигрантов отказываться от российского гражданства. По его словам, раздумывающий над переездом в США человек должен решить, в отношении какой страны он хочет быть «лояльным». И то и другое одновременно невозможно, считает Макфол.