Тема коррупции на Украине очень остра, поэтому значительную часть денег, полученных от Запада, в Киеве разворовали. Фактическую ликвидацию на Украине антикоррупционных органов прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Очевидно, что значительную часть тех денег, которые получила Украина, разворовали. В стране много коррупции», — заявил пресс-секретарь российского президента.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о сокращении полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, фактически лишив эти органы самостоятельности. После этого в крупных городах Украины, включая Киев, Днепр, Одессу и Львов, начались протесты.
Дочь спецпосланника США Кита Келлога Меган Моббс назвала такое решение глупым шагом. По ее словам, полномочия антикоррупционных ведомств были ограничены «в самое неподходящее время», когда в политике США по Украине произошли изменения.