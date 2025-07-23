В Кремле прокомментировали ликвидацию на Украине антикоррупционных органов

Представитель Кремля Песков: Коррупция на Украине — это острая тема

Тема коррупции на Украине очень остра, поэтому значительную часть денег, полученных от Запада, в Киеве разворовали. Фактическую ликвидацию на Украине антикоррупционных органов прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Очевидно, что значительную часть тех денег, которые получила Украина, разворовали. В стране много коррупции», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о сокращении полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, фактически лишив эти органы самостоятельности. После этого в крупных городах Украины, включая Киев, Днепр, Одессу и Львов, начались протесты.

Дочь спецпосланника США Кита Келлога Меган Моббс назвала такое решение глупым шагом. По ее словам, полномочия антикоррупционных ведомств были ограничены «в самое неподходящее время», когда в политике США по Украине произошли изменения.

