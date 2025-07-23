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12:53, 23 июля 2025Мир

В Кремле раскрыли главную тему переговоров с Украиной в Стамбуле

Песков: Главной темой третьего раунда переговоров с Украиной станут меморандумы
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости / POOL

Главной темой третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле станут проекты меморандумов. Ее раскрыл пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Будут обсуждаться главным образом вопросы, связанные с теми проектами меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда», — сказал официальный представитель Кремля.

Переговоры Москвы и Киева стартуют в Стамбуле вечером 23 июля. Третий раунд российско-украинских переговоров пройдет во дворце Чираган. Делегацию России возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Главой делегации Украины по-прежнему будет бывший министр обороны, а теперь секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Рустем Умеров.

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