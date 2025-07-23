В Крыму идет масштабная хакерская атака. На полуострове есть проблемы со связью

В Крыму началась масштабная хакерская атака

Крупные операторы связи в Крыму подверглись массированной DDoS-атаке, в связи с этим могут наблюдаться проблемы с доступом к некоторым сервисам. Как рассказали в Министерстве внутренней политики, информации и связи региона, специалисты уже приступили к исправлению ситуации.

«Технические специалисты проводят все необходимые мероприятия. Однако некоторые сервисы могут быть периодически недоступны для пользования абонентами», — сообщили в министерстве.

По данным сервиса DownDetector, пользователи жалуются на отсутствие домашнего интернета и проблемы с мобильной связью. Также, согласно сообщениям, наблюдаются сбои в работе мессенджеров и некоторых сайтов.

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О хакерской атаке также сообщили власти Херсонской области

Минцифры Херсонской области сообщило, что магистральные операторы связи в регионе подверглись DDoS-атаке. По данным министерства, были атакованы вычислительные системы инфраструктуры операторов. Из-за этого могут наблюдаться проблемы с проводным интернетом, голосовой и мобильной связью.

«Операторы делают все возможное для стабилизации ситуации и нейтрализации сетевой атаки. Сразу после окончания атаки качество предоставляемых операторами услуг связи вернется на прежний уровень», — заявили власти региона.

В начале июля Роскомнадзор сообщал, что за последние полгода количество DDoS-атак увеличилось на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Было зафиксировано 5,4 тысячи атак, чаще всего целями хакеров становится финтех (22,3 процента), IT и телеком (21 процент), а также e-commerce (20,9 процента). Средняя продолжительность атак сократилась с 120 до 23 минут, но их мощность в пакетах трафика выросла.