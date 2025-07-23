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14:44, 23 июля 2025Экономика

В московском ЖК из кранов потекло «американо»

В московском ЖК из кранов потекла вода цвета американо
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА»

В московском жилом комплексе (ЖК) бизнес-класса «Савеловский Сити» из кранов в квартирах потекла вода цвета американо. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

По словам собственников, проблема остается нерешенной уже несколько месяцев. Почти каждый день из кранов течет коричневая вода. При этом управляющая компания «Высота 4884. Сервис» отказывается помогать — в ответ на жалобы коммунальщики заявляют, что дело в старых трубах.

Отмечается, что ЖК был построен менее десяти лет назад. Стоимость квартир в здании, где течет грязная вода, составляет от 15 до 45 миллионов рублей.

Ранее полчища крыс захватили ЖК застройщика ПИК в подмосковной Балашихе. В сеть попало видео с грызунами рядом с жилыми домами.

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