В правительстве Польши задумали масштабную чистку

Bloomberg: Премьер Польши Туск планирует масштабную чистку в правительстве

Польский премьер-министр Дональд Туск планирует масштабную чистку в правительстве Польши. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

«По словам человека, знакомого с ситуацией, и пожелавшего остаться анонимным, в результате реформы, вероятно, будет создано одно суперминистерство экономики и финансов во главе с нынешним министром финансов Анджеем Доманьским», — пишет издание.

Отмечается, что планы Туска могут быть связаны с провалом на президентских выборах его кандидата Рафала Тшасковского, что «ввергло проевропейскую правящую коалицию в кризис» и-за победы националиста Кароля Навроцкого.

«Правительство Туска находится в очень серьезной беде», — заявил глава варшавского офиса Европейского совета по международным отношениям Петр Бурас.

Ранее в сейме Польше подготовили законопроект о проверке польских депутатов на трезвость прямо во время заседаний парламента.