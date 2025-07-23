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08:59, 23 июля 2025Мир

В правительстве Польши задумали масштабную чистку

Bloomberg: Премьер Польши Туск планирует масштабную чистку в правительстве
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Janis Laizans / Reuters

Польский премьер-министр Дональд Туск планирует масштабную чистку в правительстве Польши. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

«По словам человека, знакомого с ситуацией, и пожелавшего остаться анонимным, в результате реформы, вероятно, будет создано одно суперминистерство экономики и финансов во главе с нынешним министром финансов Анджеем Доманьским», — пишет издание.

Отмечается, что планы Туска могут быть связаны с провалом на президентских выборах его кандидата Рафала Тшасковского, что «ввергло проевропейскую правящую коалицию в кризис» и-за победы националиста Кароля Навроцкого.

«Правительство Туска находится в очень серьезной беде», — заявил глава варшавского офиса Европейского совета по международным отношениям Петр Бурас.

Ранее в сейме Польше подготовили законопроект о проверке польских депутатов на трезвость прямо во время заседаний парламента.

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