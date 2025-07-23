В Раде признали одну проблему на фоне массовых протестов украинцев

Массовые протесты на Украине демонстрируют накопление гнева и отчаяния у граждан. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
«На Украине сегодня протестный потенциал нарастает повсеместно. Идет накопление гнева и отчаяния. Люди теряют веру в справедливость, в государство, в завтра», — признал он.
По мнению Дмитрука, единой причины, которая стала бы катализатором протестного движения, пока нет. Каждый выходит с разными требованиями: против мобилизации, ликвидации антикоррупционных агентств, против раскола церкви, отметил парламентарий.
«Важно понимать, что недовольство [президентом Украины Владимиром] Зеленским и его властью — это уже не политика, это вопрос выживания. (...) Потому что терпеть уже невозможно», — подчеркнул депутат Рады.
Ранее жители Киева решили собраться на протестной акции в знак несогласия с новым законом, согласно которому антикоррупционные органы фактически лишились самостоятельности.