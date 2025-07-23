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00:44, 23 июля 2025Бывший СССР

В Раде признали одну проблему на фоне массовых протестов украинцев

Депутат Рады Дмитрук: Украинцы теряют веру в справедливость и в государство
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Glib Albovsky / Unsplash

Массовые протесты на Украине демонстрируют накопление гнева и отчаяния у граждан. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«На Украине сегодня протестный потенциал нарастает повсеместно. Идет накопление гнева и отчаяния. Люди теряют веру в справедливость, в государство, в завтра», — признал он.

По мнению Дмитрука, единой причины, которая стала бы катализатором протестного движения, пока нет. Каждый выходит с разными требованиями: против мобилизации, ликвидации антикоррупционных агентств, против раскола церкви, отметил парламентарий.

«Важно понимать, что недовольство [президентом Украины Владимиром] Зеленским и его властью — это уже не политика, это вопрос выживания. (...) Потому что терпеть уже невозможно», — подчеркнул депутат Рады.

Ранее жители Киева решили собраться на протестной акции в знак несогласия с новым законом, согласно которому антикоррупционные органы фактически лишились самостоятельности.

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