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06:50, 23 июля 2025Мир

В России предостерегли Трампа от одного шага по Украине

Пушков: Трамп попадет в украинский капкан в случае поставок оружия Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yuri Gripas / Pool via CNP / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп попадет в «украинский капкан» в случае передачи оружия Украине. Об этом предупредил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, американский лидер уже почти угодил в ловушку, согласившись на новые поставки военной помощи Киеву. «Еще один шаг — и капкан захлопнется. И Трамп не сможет из него выбраться», — подчеркнул парламентарий, напомнив, что аналогичная ситуация произошла во время войн в Афганистане и Вьетнаме.

Он подчеркнул, что украинский конфликт, в который США втянул экс-президент страны Джо Байден, не нужен Вашингтону. Теперь, как указал Пушков, Трампу предстоит сделать «роковой выбор» и решить, пойдет ли он по пути своего предшественника.

14 июля Трамп объявил, что США и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине. Новые поставки из США будут включать в том числе системы Patriot.

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