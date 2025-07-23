В России предостерегли Трампа от одного шага по Украине

Пушков: Трамп попадет в украинский капкан в случае поставок оружия Украине

Президент США Дональд Трамп попадет в «украинский капкан» в случае передачи оружия Украине. Об этом предупредил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, американский лидер уже почти угодил в ловушку, согласившись на новые поставки военной помощи Киеву. «Еще один шаг — и капкан захлопнется. И Трамп не сможет из него выбраться», — подчеркнул парламентарий, напомнив, что аналогичная ситуация произошла во время войн в Афганистане и Вьетнаме.

Он подчеркнул, что украинский конфликт, в который США втянул экс-президент страны Джо Байден, не нужен Вашингтону. Теперь, как указал Пушков, Трампу предстоит сделать «роковой выбор» и решить, пойдет ли он по пути своего предшественника.

14 июля Трамп объявил, что США и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине. Новые поставки из США будут включать в том числе системы Patriot.