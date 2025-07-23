В России предсказали сложности со штрафами за кормление животных у дома

Ветеринар Шеляков: Отловить кормящих животных людей будет сложно

Штрафовать россиян за кормление животных в неположенных местах будет сложно. Таким мнением в разговоре с «Вечерней Москвой» поделился ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

По словам специалиста, человека буквально придется «ловить за руку», чтобы оштрафовать.

Шеляков напомнил, что животных в скором времени нельзя будет кормить у территорий парков и церквей, в парках, на остановках общественного транспорта, на детских и спортивных площадках, у образовательных учреждений, в местах для проведения массовых мероприятий, а также у многоквартирных домов.

Ранее стало известно, что кроме запрета на кормление животных у различных объектов, новым законопроектом предлагается запретить препятствовать отлову домашних животных и также запретить не сообщать о животных на территориях предприятий.