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15:40, 23 июля 2025Экономика

В России предсказали сложности со штрафами за кормление животных у дома

Ветеринар Шеляков: Отловить кормящих животных людей будет сложно
Мария Черкасова

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Штрафовать россиян за кормление животных в неположенных местах будет сложно. Таким мнением в разговоре с «Вечерней Москвой» поделился ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

По словам специалиста, человека буквально придется «ловить за руку», чтобы оштрафовать.

Шеляков напомнил, что животных в скором времени нельзя будет кормить у территорий парков и церквей, в парках, на остановках общественного транспорта, на детских и спортивных площадках, у образовательных учреждений, в местах для проведения массовых мероприятий, а также у многоквартирных домов.

Ранее стало известно, что кроме запрета на кормление животных у различных объектов, новым законопроектом предлагается запретить препятствовать отлову домашних животных и также запретить не сообщать о животных на территориях предприятий.

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