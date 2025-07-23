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08:28, 23 июля 2025Бывший СССР

В России рассказали о «лисьих норах» ВСУ

Марочко: ВСУ обустраивают в лесах лисьи норы, чтобы скрываться от ВС России
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обустраивают в лесах «лисьи норы», чтобы скрываться от российских военнослужащих. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

Он сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России зачистили в кременских лесах ЛНР около гектара леса. «На данном участке украинские боевики обустроили большое количество так называемых лисьих нор, в которых они еще продолжают скрываться», — подчеркнул он.

По словам Марочко, украинские бойцы установила множество трудноизвлекаемых противопехотных мин. Несмотря на это, российские военнослужащие смогли выбить ВСУ с опорного пункта западнее села Шипиловка в ЛНР.

Ранее Марочко заявил о ликвидации пытавшейся форсировать реку украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). С начала недели в районах населенных пунктов Надия и Сергеевка было зафиксировано более 20 разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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