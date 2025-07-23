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01:51, 23 июля 2025Экономика

В России рассказали о поводе для тревоги Трампа

Пушков: Трамп имеет основания тревожиться за доллар из-за заморозки активов РФ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yuri Gripas / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп имеет право тревожиться за доллар, так как после заморозки российских активов многие страны «усвоили урок» и начали скупать золото. О поводе для беспокойства американского лидера рассказал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, доллар сталкивается с еще двумя проблемами: постепенный отказ от американской валюты во взаимной торговле стран БРИКС и избавление Китая от американских ценных бумаг. Он напомнил, что вложения КНР за 10 лет сократились с 1,5 триллиона до 600 миллиардов.

«Трамп имеет основания тревожиться за доллар и угрожать санкциями всем, кто хочет перейти на недолларовые расчеты. При внешней надежности доллара США, есть несколько тревожных для него тенденций. Доллар еще силен, но тревога Трампа, которую он не может скрыть, весьма показательна», — написал Пушков.

Ранее Трамп заявил об угасании БРИКС из-за его пошлин. «У нас есть эта маленькая группа под названием БРИКС. Она стремительно увядает. Но страны БРИКС хотели попытаться вытеснить доллар», — сказал он.

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