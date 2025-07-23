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01:15, 23 июля 2025Мир

В России спрогнозировали год начала войны с Европой

Военный эксперт Зимовский: ЕС хочет начать войну с Россией в 2027 году
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Heikki Saukkomaa / IMAGO / Global Look Press

Европейский союз (ЕС) собирается начать войну с Россией в 2027 году. Такой прогноз дал военный эксперт Александр Зимовский в интервью KP.RU.

«Мобилизация ресурсов Евросоюза говорит о том, что Брюссель всерьез рассматривает 2027 год как дату начала боевых действий. Это подтверждается, например, характером учений в Балтийском регионе», — сказал он.

По его словам, операция под Харьковом в 2022-м году и вторжение в Курскую область убедили альянс в том, что он может выиграть у России «ограниченную войну на ограниченной территории». Зимовский также отметил, что НАТО «уверовало» в отсутствие ядерного удара со стороны РФ в случае ограниченного захвата российских территорий.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что Европа будет готова к войне с Россией не раньше 2030 года. «Не будут они готовы к 29-му году. 30-й - 31-й — это тот срок, к которому они смогут подготовить свое население к войне», — считает он.

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